Ondanks sociale media blijven we massaal verkiezingsfolders drukken: "En deze keer mag het wat meer kosten"

Het is alle hens aan dek bij de drukkerijen. De persen draaien overuren om alle folders, flyers en affiches voor de nakende verkiezingen gedrukt te krijgen. Dat blijkt uit een rondvraag bij een aantal Limburgse drukkers. Vergeleken met de vorige lokale verkiezingen kunnen we zeker niet spreken van een terugval”, zo klinkt het haast overal. Meer nog: het mag ook iets kosten. De kandidaat-politici (of hun bureaus) zijn creatiever dan ooit en kiezen voor opvallende formaten, betere papierkwaliteit en speciale ontwerpen.

De 5.480 Limburgse verkiezingskandidaten trekken dezer dagen met z’n allen de boer op hun affiches, flyers en folders in hun buurt te bussen of persoonlijk te overhandigen aan het kiesvee. En die papierwinkel moet uiteraard allemaal gedrukt worden. “De koorts is misschien wat laat op gang gekomen, maar deze en volgende week is het heel hectisch”, getuigt CEO Dirk Mewissen van Haletra in Houthalen. Haletra is nochtans gespecialiseerd in middelgrote tot zeer grote oplagen. Je zou ...