Prins Laurent gaat in beroep tegen vermindering van zijn dotatie

De advocaat van prins Laurent, Laurent Arnauts, heeft donderdag aangekondigd dat hij een annulatieberoep heeft ingediend bij de Raad van State tegen de vermindering van de dotatie van de prins. Het verzoek is per aangetekende brief verstuurd, aldus de advocaat.

De Kamer besliste in maart om 15 procent (46.000 euro) van de dotatie van de broer van koning Filip in te trekken. De sanctie kwam er omdat de prins zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade.

De prins kan “onmogelijk instemmen met de schendingen van de fundamentele rechten die hem opnieuw te beurt zijn gevallen”, zei Arnauts 20 juli toen hij aankondigde dat Laurent in beroep ging. De prins schreef zelf een emotionele brief aan de leden van de Kamer, waarin hij zegt “voortdurend gedwarsboomd” te worden. “Die dotatie, die men in functie van politieke- of mediawinden zegt te willen beperken of afschaffen, is de prijs van een leven, de prijs van mijn leven, en dat ligt nu al voor een groot deel achter mij”, schreef hij.

In plaats van een dotatie stelde de advocaat voor een soort protocol in het leven te roepen met daarin de verplichtingen van de prins, bijvoorbeeld over voor welke contacten de prins op voorhand toelating moet hebben, en waarin een soort controlemechanisme zou worden voorzien. Dat was tevergeefs, want bij een geheime stemming spraken 93 Kamerleden zich toch voor de vermindering van de dotatie uit, 23 stemden tegen.