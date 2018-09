Politie Carma opent virtueel loket

Houthalen-Helchteren - Vanaf maandag kan u in het politiekantoor van de zone Carma in Houthalen-Helchteren aangifte doen aan een virtueel holografisch agent. Het gaat om een uniek project dat in ons land voor het eerst bij hulpdiensten wordt toegepast.

Door het systeem heeft de indiener van een klacht oogcontact met een agent die fysiek niet in Houthalen-Helchteren maar in het hoofdkantoor in Genk zit. Het systeem werd voorgesteld door de burgemeesters Wim Dries van Genk en Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren.

Het wordt de komende drie maanden getest. Als de resultaten meevallen dan krijgen op termijn ook andere gemeenten, die behoren tot de zone Carma, een gelijkaardig loket met een holografisch agent.