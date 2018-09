Agressieve gedetineerde in Hasseltse gevangenis zal worden overgeplaatst

Hasselt - Na het incident met een 37-jarige Tsjetsjeense terrorist in de gevangenis van Hasselt zal de overplaatsing naar een andere strafinrichting volgen. Woensdag tijdens de bedeling van de avondmaaltijd verwondde de man vijf cipiers in de gevangenis in Hasselt. Hij was sinds een drietal dagen overgebracht vanuit de afdeling verhoogde veiligheid in Brugge. Maandag start het overleg om te zien hoe de problematiek van agressieve gedetineerden kan worden aangepakt.

In Hasselt werd hij op een beveiligde afdeling geplaatst in een strafcel met extra observatie. Normaal gezien zou hij op de deradicaliseringsafdeling terechtgekomen zijn. Het personeel in Hasselt is misnoegd na het incident en besliste voor 24 uren tot een minimale dienstverlening over te gaan. Er zijn geen wandelingen en geen activiteiten voor gedetineerden en er is geen bezoek toegelaten. De cipiers staan alleen in voor de medische zorg en de bedeling van de maaltijden.

De vakbonden ACOD en ACV willen met de plaatselijke gevangenisdirectie overleggen wat er kan gedaan worden aan de aanpak van agressieve gedetineerden. De vakbonden willen dat de overheid investeert om in verschillende gevangenissen een afdeling verhoogde veiligheid te voorzien. De vakbonden willen dat de infrastructuur wordt aangepast en dat het personeel op zo’n afdeling de nodige opleiding krijgt om agressieve gevangenen hun detentie te laten uitzitten. Dat overleg start maandag. De Tsjetsjeense Syriëstrijder wordt zaterdag overgeplaatst, mogelijk naar de gevangenis van Itter (Ittre).