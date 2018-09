Michiel Ameloot nieuwe chef-sport VTM Nieuws

Michiel Ameloot wordt de nieuwe chef-sport bij VTM NIEUWS. Hij volgt Peter Denruyter op die het bedrijf verlaat. Dat maakt Medialaan, het moederbedrijf achter VTM donderdagavond bekend.

Michiel Ameloot (38) werkt sinds 2012 als journalist bij VTM en stapte in 2013 over naar de sportdienst. Hij was voor VTM NIEUWS onder andere het gezicht op het WK voetbal in Rusland waar hij de Rode Duivels op de voet volgde.

In zijn functie zal Ameloot niet alleen het sportnieuws binnen VTM NIEUWS aansturen, maar ook de live sport verslaggeving zoals Nations League, Champion’s League, Brico Cross en Napoleon Games Cup verder uitbouwen.

“De sportredactie van Medialaan mogen leiden is een hele eer. Met onder andere de Rode Duivels en ook nog eens de Champions League hebben we absolute topmerken in huis. Die op de best mogelijke manier aan onze kijkers aanbieden, blijft ons doel. Maar het begint bij de basis en die is voor mij zeer belangrijk: met onze redactie elke dag het beste sportnieuws blijven brengen in VTM NIEUWS. Ik kan verder bouwen op de stevige structuur die mijn voorgangers hebben opgezet. Maar vooral de mix van het jonge talent en de jarenlange ervaring van de anciens geeft me veel vertrouwen”, aldus Michiel Ameloot in het persbericht.