Diane Von Furstenberg is voortaan ereburger van de stad Brussel

Diane Von Furstenberg mag zich voortaan Ereburger van de stad Brussel noemen. Die titel kreeg ze donderdagavond uit handen van burgemeester Philippe Close en het schepencollege. De stad Brussel eert Von Furstenberg voor haar inzet om Brussel te promoten over de hele wereld.

“Ik moet zeggen dat ik veel eer en medailles heb gekregen, maar dit raakt me nog veel meer. Dit gaat terug tot mijn jeugd. De eerste twaalf jaar van mijn leven was dit mijn stad, mijn alles”, zegt Von Furstenberg.

De Belgisch-Amerikaanse Diane Von Furstenberg werd op 31 december 1946 geboren in Brussel en ging hier als kind ook naar school op het Dachsbeck Lyceum in Brussel. Op haar 22ste vertrok ze naar Amerika en bouwde ze een carrière uit als modeontwerpster. Ze werd wereldberoemd toen ze in 1974 de wikkeljurk ontwierp en intussen wordt haar kledingmerk verkocht in meer dan 50 landen.

In haar boek “La femme que j’ai voulu être” blikt Von Furstenberg ook terug op haar jeugd in en haar band met Brussel. De stad eert haar ook voor het vele liefdadigheidswerk dat ze uitvoert, vooral in verband met het milieu en vrouwenrechten.

“De vlucht naar andere horizons en de ondernemersambitie werd een succesverhaal. Het is een voorbeeld voor andere vrouwen van een geëmancipeerd leven. Maar toch kom je regelmatig terug naar Brussel, waar je broer, zijn vrouw en hun kinderen leven. Brussels blijft deel uitmaken van je sentimentele omgeving”, vertelt burgemeester Close.