Zangeres van Vaja Kon Dioz ging in de leer bij Dani Klein

In 2014 gaf Vaya Con Dios, de groep rond Dani Klein, een afscheidsconcert in Vorst Nationaal.De Limburgse tributeband Vaja Kon Dioz houdt de muziek van een van de weinige Belgische wereldgroepen levend. Leadzangeres Ann Schraepen (55) ging in de leer bij Dani Klein.

Zaterdag geeft Vaja Kon Dioz een uitverkocht concert in het Cultureel Centrum van Leopoldsburg en ook het concert in Maaseik op 6 oktober is al uitverkocht. “Een teken dat de muziek van Vaya Con Dios nog altijd gesmaakt wordt”, zegt Ann Schraepen.

Zij zingt al jaren in coverbands, vroeger soms drie keer per week. “Eerst met de partyband Celebration, later met de Marco Polo Band. Wanneer mensen een verzoeknummer kwamen aanvragen, viel het ons op dat daar vaak een nummer bij was ...