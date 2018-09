De Limburgse ondernemingen zijn ongerust, want de Limburgse economie kampt met een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures, dat betekent dat de economie het goed doet. Maar bedrijven krijgen de vacatures moeilijk ingevuld. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen en Limburg ligt 10% lager dan in onze buurlanden. Voka Limburg wil het probleem aanpakken.