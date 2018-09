Remco Evenepoel na de demonstratie: “Ik wist op voorhand welk zegegebaar ik zou maken”

Niet alleen op maar ook naast de fiets is Remco Evenepoel een fenomeen: in vloeiend Engels stond hij na afloop de UCI-interviewer te woord voor een flash waarin hij meer vertelde dan sommige profs op een ganse carrière.

“Die val kwam op een zeer slecht moment, net voor het begin van de klim naar Gnadenwald”, deed Evenepoel eerst het relaas van zijn heroïsche wedstrijd. “De mekanieker had me niet zien staan en was met een landgenoot bezig. Daardoor verloor ik zeker een halve minuut extra en moest ik met twee minuten achterstand aan een achtervolging beginnen.”

Vader Patrick en moeder Agna. Foto: BELGA

Evenepoel schakelde over naar Plan B en reed al bij al vrij snel naar de kop van de wedstrijd. “Toen ik in de eerste groep kwam en hoorde dat er nog twee jongens voorop reden, wist ik dat er geen probleem meer was. Dankzij de hulp van de ploegmaten konden we de kloof vrij snel verkleinen, vooral Ilan Van Wilder leverde op de klim schitterend werk door een strak tempo aan te houden. Toen demarreerde een Amerikaan, voor mij het signaal om te reageren en over te nemen. Boven op de top had ik nog twee man in mijn wiel, in de afdaling reed ik van iedereen weg waarna enkel de Duitser nog kon terugkeren.”

Maar de Duitser Mayrhofer boezemde hem geen angst in. “Hij kon niet van mij overnemen”, grijnsde Evenepoel. “Ik wist dat ik hem ergens zou lossen. Het gebeurde al vrij snel tijdens de laatste beklimming.”

Uitgebreid vieren

Wat volgde was één grote triomftocht richting Innsbruck. En of Evenepoel de show stal. Eerst voor de camera’s met het GOAT-gebaar van Cristiano Ronaldo, op de finishlijn zelf door af te stappen en zijn fiets in de lucht te steken. “Ik wist op voorhand welk gebaar ik zou maken”, gniffelde Evenepoel. “Ik begon mijn seizoen met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne waar ik mijn fiets in de lucht stak. Dat wou ik nu opnieuw doen.”

Een ontroerde coach Fred Vandervennet. Foto: BELGA

Met deze wereldtitel neemt Evenepoel afscheid van de juniores-categorie. Volgend seizoen volgt zijn profdebuut bij Quick Step Floors. “Ik heb nog héél veel te leren”, vertelde Evenepoel. “Ik ben er zeker van dat Quick Step Floors voor mij de beste keuze is. Ik heb vertrouwen in hen, zij hebben vertrouwen in mij. Ik hoop dat ik de kans krijg om in stilte te groeien. Droomkoers? De grote rondes maar ik weet dat het niet makkelijk zal zijn. Maar mocht ik ooit een grote ronde kunnen winnen...”