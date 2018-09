Twee inbraken en twee inbraakpogingen in Kortessem

Kortessem - Bij de politie zijn van woensdagavond tot donderdagochtend twee inbraken en twee inbraakpoging in Kortessem gemeld. Even voor 22 uur waren in de Graafbeemdenstraat al verdachte handelingen door een buurvrouw opgemerkt. De mannen sloegen op de vlucht. Een half uurtje later werd in dezelfde straat een eerste inbraak vastgesteld. Daar hadden de dieven aan de achterzijde van een huis een raam geforceerd. Ze maakten er juwelen en een gsm buit. Net voor middernacht werd een poging inbraak in de Langenakkerstraat doorgegeven. Daar raakten de dieven niet binnen. Donderdagochtend bleek dat dieven ook in de Boomgaardstraat via een raam een huis waren binnengedrongen. Ook daar zijn juwelen weg. (mm)