Meer dan 1.200 cannabisplanten en 30 kilo cannabis aangetroffen tijdens Cleanhouse-acties

Verschillende Limburgse politiezones organiseerden vandaag voor de vijftiende keer operatie Cleanhouse, met als bedoeling cannabisplantages te detecteren en op te ruimen. Er werden een vijftiental locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 actieve plantages, 2 buitenplantages, en 1 plantage in opbouw werden aangetroffen. Daarnaast werd ongeveer 30 kilogram cannabis gevonden. Tien mensen werden gearresteerd.