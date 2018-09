Zestiger bevredigt zich in Bocholts bos voor ogen van vrouwelijke wandelaar

Bocholt / Peer -

Een 65-jarige man uit Peer moest zich donderdag voor de correctionele rechter in Tongeren verantwoorden omdat hij zich in een bos in Bocholt bevredigde voor de ogen van een wandelaar. De vrouw deed aangifte nadat de man haar achternaliep. “Ik wilde me excuseren”, gaf hij als uitleg. De man riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel.