Fenomenale Evenepoel: pech onderweg, lang achtervolgen en toch wereldkampioen met overmacht

Remco Evenepoel is niet één, niet twee maar minstens drie klassen beter dan zijn leeftijdsgenoten. Zoveel is sinds vanmiddag voor de hele wereld duidelijk. De Brabander maakte zijn favorietenrol in de WK-wegrit voor junioren met verve waar maar kreeg zijn tweede wereldtitel - ook nog nooit gebeurd - op evenveel dagen niet cadeau. Een valpartij zorgde voor veel tijdverlies en evenveel stress. Maar het kon hem niet deren.

Een junioreswedstrijd is te vaak synoniem met een nerveus wedstrijdverloop met bijhorende valpartijen. Dat was vanmiddag niet anders. Onze landgenoten, goed gegroepeerd rond topfavoriet Remco Evenepoel, hielden zich aandachtig vooraan het peloton en bleven zo netjes uit de problemen.

In de aanloop naar de eerste beklimming, de intussen bekende klim naar Gnadenwald, nam de nervositeit nog toe. In het gewriemel om een goede positie tikte een Tsjechische renner onbewust zijn voorganger aan waarna zowat het ganse peloton tegen de grond ging of door de valpartij werd opgehouden. Onder hen ook Remco Evenepoel. Lichamelijke schade was er niet maar onze landgenoot stond wel meer dan twee minuten te wachten op een nieuw achterwiel.

Nachtmerrie

En plots was daar weer die Bergense nachtmerrie. Een jaar geleden kwamen Evenepoel en co op het WK meermaals ten val waardoor hij niet eens de finish haalde. Gelukkig hield de Brabander - met startnummer dertien - deze keer wel het hoofd koel en begon hij aan een waanzinnige achtervolging, hierbij af en toe gesteund door een landgenoot. Op de top van de klim naar Gnadenwald kwam Evenepoel al aansluiten bij het eerste peloton, enkel de Italiaan Piccolo en de Duitser Mayrhofer reden nog meer dan een minuut voor Evenepoel en co uit.

Evenepoel is quickly finding his way back to the peloton #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ZsADI3Zcx8 — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2018

Geen paniek dus, ook niet toen Van der Beken en schaduwkopman Van Wilder vanuit de achtergrond kwamen aansluiten. Het duo stelde zich helemaal in dienst van de kopman. Eerst Van der Beken in het vlakke en daarna Van Wilder tijdens de eerste beklimming van Berg Igls hielden het tempo zodanig hoog dat de twee vluchters langzaam maar zeker binnen handbereik kwamen. Onder het tempowerk van Van Wilder dunde de groep achtervolgers uit, op twee kilometer van de top nam Evenepoel het initiatief zelf in handen en waren de vluchters eraan voor de moeite. Iets meer dan dertig kilometer na zijn val sloot Evenepoel opnieuw aan, met dank aan Ilan Van Wilder die zijn eigen medaillekansen volledig opofferde voor zijn streekgenoot.

Net voor de top van de eerste lange klim trok Evenepoel nog één keer door waardoor Evenepoel enkel nog de Tsjech Vacek, zijn enige boeman, en de Duitser Mayrhofer in het wiel had. Wat een demonstratie! En wat bergop niet kan, moet dan maar bergaf gebeuren, dacht Evenepoel. Ook in de afdaling naar Innsbruck schuwde hij de risico’s niet met Vacek, geplaagd door krampen, als belangrijkste slachtoffer. Enkel de Duitser Mayrhofer kon het wiel van Evenepoel volgen, er waren nog 27 kilometer te rijden. Enige schaduwzijde: in de afdaling naar Innsbruck kwam Ilan Van Wilder ten val, hij moest de strijd staken.

Op twintig kilometer van de finish gebeurde wat iedereen al van ver zag aankomen: Evenepoel versnelde zachtjes, de Duitser Mayrhofer boog het hoofd en gaf Evenepoel waar hij recht op had: een solotocht naar Innsbruck. Nog nooit gezien, nog nooit vertoond, on-waar-schijn-lijk.

Wat volgde was een triomftocht voor de ogen van de hele wereld. Bovenop de top van de laatste beklimming bedroeg de voorsprong van Evenepoel op Mayrhofer 1’20”, wat overbleef van de kopgroep volgde reeds op meer dan twee minuten.

Bondscoach Carlo Bomans droeg zijn renner op in de afdaling naar Innsbruck om geen risico’s meer te nemen. Evenepoel luisterde en fietste op veiligheid naar zijn eerste wereldtitel na de meest indrukwekkende demonstratie sinds… Ja, sinds wie eigenlijk?