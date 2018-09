Begrafenis stilgelegd na gaslek

Bij verpleeghuis Vastrada net over de grens in Susteren, is door werkzaamheden aan de gasleiding een lek ontstaan. Uit voorzorg is de brandweer met groot materieel aanwezig om in te kunnen grijpen als er tot evacuatie van het verpleeghuis moet worden overgegaan, “maar er was geen sprake van acuut gevaar”, meldt een woordvoerder van de politie.

Geen evacuatie

“De situatie was snel onder controle. Het lek was om 10.20 vanmorgen ontstaan”, aldus de woordvoerder. Rond 13.00 uur was het lek gedicht en de leiding gerepareerd. “Het was eigenlijk een klein incident, maar vanwege de zorg- en hulpbehoevende mensen in de straat werd er met meerdere wagens uitgerukt.”

Begrafenis

De gehele Kloosterstraat in Susteren is afgesloten. Ook een begrafenis die in de aangrenzende kerk gaande was is stilgelegd.