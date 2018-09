Ravage op Antwerpse Ring na aanrijding tussen auto en vrachtwagens

Een kop-staartaanrijding tussen vermoedelijk drie voertuigen op de Antwerpse Ring zorgt donderdag voor grote hinder richting Nederland. Ter hoogte van Antwerpen-Oost, net voorbij de aansluiting van de E313 op de Ring, waren een tijdlang vier rijstroken versperd.

Een auto werd er gesandwicht tussen twee vrachtwagens. De aanrijding gebeurde ongeveer in het midden van de Ring, maar omdat de brokstukken verspreid lagen over de hele rijbaan moesten vier rijstroken worden afgesloten. Het verkeer kon een tijdlang alleen stapvoets passeren via de linkerrijstrook.

De hinder is groot: er staat een file vanaf Kruibeke op de E17, vanaf Kontich op de E19 en vanaf Wilrijk op de A12. Ook op de R2 richting Nederland is het erg druk.

Ondertussen werden de voertuigen getakeld en de rijbaan werd terug rond 15.30 vrijgegeven. De gevolgvertragingen zullen allicht nog lange tijd voelbaar zijn.