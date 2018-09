Belgische profs verkennen WK-parcours en zijn onder indruk van moordende slotklim

De Belgische selectie, behalve Laurens De Plus, verkenden donderdagochtend het WK-parcours in Oostenrijk. Een tochtje van 120 kilometer, voor een aantal renners zelfs nog wat meer op de teller, want zij voegen nog een kleine lus toe. “Het wordt niet gemakkelijk om hier een resultaat te rijden”, wilde Greg Van Avermaet na afloop kwijt.

De Belgen vertrokken rond 9u30 aan het ploeghotel in Ebbs, vandaar ging het met de fiets richting het lokale circuit in Innsbruck. “90 kilometer hadden we op de teller vooraleer we dat circuit opreden”, stelde bondscoach De Weert. “Nu werken de jongens de lokale lus af met Berg Igls, (een col van 7,9 km en 5,7 procent gemiddeld ) en daarna beklimmen ze ook nog de slotklim.”

Die slotklim doet tot de verbeelding spreken. De Gramartboden is 2,8 km lang, 11,5 procent gemiddeld met stukken tot 28 procent en ligt dus enkel in de laatste ronde op het parcours.

Na afloop van de verkenning spraken de Belgen even met de aanwezige pers vooraleer ze met busjes terug naar het teamhotel in Ebbs werden gebracht. “Het zal echt wel een heel lastige koers worden”, wist Van Avermaet te vertellen. “Zelfs in de aanloop naar de lokale rondes (7x) heb je al een paar hellingen en dan is er die klim van bijna 8 kilometer, die we zeven keer moeten doen en dan volgt de slotklim. Die klim is echt super lastig en het zal moeilijk zijn voor mij om daar met de beste jongens naar boven te rijden. Ik had de klim vorige week vrijdag al eens verkend, maar toen op een traag tempo. Vandaag deed ik dat op een deftig tempo en dat geeft toch een heel ander gevoel. Het is echt ‘limiet’ voor mij, iets te lastig. Ik zal echt heel goed moeten zijn om op dit parcours het WK te winnen. Ik ga zeker iets proberen en zien hoe ver ik kom, maar ik herhaal: die laatste klim is echt super lastig.”

Greg Van Avermaet Foto: BELGA

Van Avermaet werd op een lastig parcours in Rio wel olympisch kampioen. “Ja, maar die slotklim hier is lastiger omdat hij korter en steiler is en daarna is het nog amper acht kilometer naar de finish. In Rio was het na de laatste klim nog 25 km richting finish. Je kan die wedstrijden niet met elkaar vergelijken. Ik zou dit parcours meer vergelijken met de Clasica San Sebastian en ik ben daar altijd wel goed, maar het is er ook heel moeilijk voor mij om de koers te winnen. We zien wel, ik zal alleszins heel goede benen moeten hebben zondag.”

Dylan Teuns en Serge Pauwels Foto: Photo News

Dylan Teuns klonk dan weer bijzonder opgetogen na de verkenning. “Het was een heel leerrijke verkenning. Natuurlijk, het is echt best wel een pittig parcours, maar na alle uitspraken vooraf had ik erger verwacht. Ik ben positief verrast over die slotklim, ik had nog verschrikkelijker verwacht. In de Vuelta hebben we verschillende van die cols voor de wielen geschoven gekregen en ik was daar toch een paar keer dicht bij de winst, dus ja, ik ben wel content. Dit ligt me wel. Ik ben blij dat ik die Vuelta in de benen heb, zeker met zo’n aankomst.”

Tim Wellens kende het parcours al na de verkenning in juni met de Belgische ploeg, verrassingen vielen er voor hem niet. “Het is nog altijd even lastig als toen”, lachte hij. “Die slotklim blijft echt een zware dobber, maar ik voel me goed en heb hier hard naar toegewerkt. Voor mij zijn Valverde en Alaphilippe topfavoriet, maar de Belgische ploeg is wel sterk in de breedte en natuurlijk zijn Dylan en ik ook niet slecht op zo’n hellingen. Als wij dé dag van ons leven hebben, kunnen we die mannen ook verslaan (lacht), maar gemakkelijk wordt het zeker niet. De beste tactiek is aanvallend koersen, ervoor zorgen dat er altijd een landgenoot mee is vooraan en dat we niet moeten achtervolgen.”