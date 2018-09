Stoffel Vandoorne maakt de overstap naar Formule E-competitie

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zal volgend seizoen in de Formule E-rijden. Dat is de elektrische tegenhanger van Formule 1. Vandoorne wordt er actief voor HWA, een dochterteam van Mercedes.

De 26-jarige Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 als invaller voor Fernando Alonso en deed dat prima, maar beleefde twee seizoenen vol tegenslag bij McLaren. Begin september raakte hij zijn zitje kwijt ten nadele van Lando Norris, dus moest onze landgenoot op zoek naar een nieuwe job.

De afgelopen weken circuleerden er tal van geruchten: zo zou hij in het Amerikaanse IndyCar aan de slag kunnen of als testrijder, maar het wordt dus Formule E, de elektrische tegenhanger van Formule 1. HWA zal het komende seizoen nog afwerken als zelfstandige ploeg, maar wordt in het seizoen 2019-2020 overgenomen door Mercedes.