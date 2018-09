David Goffin moet andermaal buigen voor Andy Murray in toernooi dat hij vorig jaar won

David Goffin (ATP 11) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shenzhen (733.655 dollar). De Luikenaar, titelverdediger en eerste reekshoofd op het Chinese hardcourt, verloor in de tweede ronde tegen Andy Murray (ATP 311).

David Goffin (ATP 11) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shenzhen (733.655 dollar). De Luikenaar, titelverdediger en eerste reekshoofd op het Chinese hardcourt, verloor in de tweede ronde tegen Andy Murray (ATP 311). De 27-jarige Goffin ging in twee sets onderuit tegen de 31-jarige Schot. Het werd 6-3 en 6-4 na 1 uur en 36 minuten tennis.

In de vijf vorige onderlinge ontmoetingen had Belgiës beste tennisser ook al telkens aan het kortste eind getrokken tegen de ex-nummer 1.

Murray, tweevoudig olympisch kampioen en goed voor drie grandslamtitels, timmert na heel wat blessureleed aan de weg terug. Hij kreeg een wildcard voor het toernooi van Shenzhen, dat hij in 2014 bij de eerste editie won.

Murray neemt het in de kwartfinales op tegen de Japanner Taro Daniel (ATP 74) of de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 28).

Goffin was de enige Belg op de tabel van het Shenzhen Open. Hij versloeg er vorig jaar in de finale de Oekraïner Alexandr Dolgopolov. Door het verlies tegen Murray en zijn snelle exit speelt Goffin flink wat punten kwijt op de wereldranking.