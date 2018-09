Organisatie van EK voetbal in 2024 gaat naar Duitsland

Het EK voetbal van 2024 wordt in Duitsland gespeeld. Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond UEFA verkoos de Duitse bid donderdag bij een stemming in het Zwitserse Nyon boven die van tegenkandidaat Turkije.

Het wordt de tweede keer dat Duitsland de Europese titelstrijd mag organiseren. In 1988 vond het toernooi in (toen nog) West-Duitsland plaats. Nederland won er de titel. Het WK voetbal werd al twee keer op Duitse bodem gespeeld, in 1974 (in West-Duitsland, dat toen ook wereldkampioen werd) en in 2006 (met Italië als wereldkampioen).

Voor Turkije is het al de vierde keer dat het land naast de EK-organisatie grijpt. Eerder gebeurde dat voor de Europese kampioenschappen van 2008, 2012 en 2016.

“Wij zullen er alles aan doen om het vertrouwen niet te beschamen”, reageerde een trotse Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel. “Wij zijn heel verantwoordelijk en beseffen wat dit toernooi betekent.” Oud-international Philipp Lahm was het gezicht van de Duitse bid en zal ook optreden als hoofd van het organisatiecomité voor het EK 2024. “Het wordt een fantastisch feest over zes jaar”, zei hij. “Wij zijn heel gastvrij en open, en dat zullen we tonen. Duitsland heeft prachtige stadions en toeschouwers die ervan houden naar die stadions te komen.”