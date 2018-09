Expertise autisme en structuurklasjes in Mozaïek Plus

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - De auti-werking in het Maasland is in continue groei en ontwikkeling om zich verder te professionaliseren. Mozaïek Plus draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. "We blijven streven naar integratie waar mogelijk, hand in hand met nieuwe projecten, initiatieven en digitale mogelijkheden die in het verlengde liggen van de jarenlange expertise rond ASS", klinkt het.

Mozaïek Plus maakt zich sterk om een brede basis te leggen met individuele accenten voor alle leerlingen met leerproblemen, sociale problemen, ASS, ADHD… Sinds enkele jaren werkt de school op twee manieren binnen het kader van extra ondersteuning.

"Enerzijds werken we geïntegreerd voor de leerlingen met extra noden rond structuur en duidelijkheid. Zo voorzien alle klassen in visuele ondersteuning (picto’s, daglijnen, …) en streven we naar een prikkelarme omgeving (tussenschermen, koptelefoons, …) indien nodig", klinkt het bij Mozaïek Plus. "Anderzijds hebben we georganiseerde structuurklassen op verschillende leerniveaus. Hierbij is er begeleiding voorzien door een logopediste die een groot deel van de lesuren de klastitularis bijstaat in de klas zelf, om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan het individueel onderwijs dat sommige leerlingen nodig hebben. Sinds dit schooljaar is dit niet enkel voor de jongsten en de oudsten van onze school mogelijk, maar ook voor de middengroep. Zo voorziet Mozaïek Plus een continuïteit in een gestructureerde klasorganisatie waar leerlingen met ASS enorm veel baat bij hebben."

"Leerlingen die onze school verlaten na het totaalpakket in het buitengewoon onderwijs, krijgen ook bij terugkeer naar het reguliere onderwijs nog verdere begeleiding, georganiseerd door het ondersteuningsnetwerk Genk-Maasland. Ook hier speelt Mozaïek Plus een grote rol dankzij jarenlange ervaring binnen de vroegere GON-werking. Zo worden onze leerlingen verder opgevolgd en hebben ze meer kansen om in het kader van het M-decreet het gemeenschappelijk curriculum te volgen in het gewone onderwijs. Mozaïek Plus zal zich steeds verder professionaliseren om de vraag naar onderwijs op maat voor leerlingen met een ASS-problematiek tegemoet te komen, naast een doorgedreven ambitie om àlle leerlingen hun zorgvragen te beantwoorden."

Iedereen is welkom om vrijblijvend te komen informeren naar de mogelijkheden. Meer info: www.mozaiekplus.be