Zaken in Hasseltse rechtbank uitgesteld omdat gedetineerden na incident in gevangenis niet overgebracht werden

Hasselt - In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn donderdag noodgedwongen twee rechtszaken uitgesteld, omdat de gedetineerden niet vanuit de gevangenis werden overgebracht.

In de gevangenis is immers het zondagsregime van kracht na het incident van woensdagnamiddag, waarbij een Tsjetsjeense Syriëstrijder vijf cipiers verwondde. Het personeel in de gevangenis is misnoegd na dat geval van zware agressie. De 37-jarige terrorist ging woensdag rond 16.30 uur tijdens de maaltijdbedeling vijf cipiers te lijf.

De bewegingen voor de gedetineerden zijn zeer beperkt. De cipiers staan alleen in voor de medische zorg en de maaltijden. Wandelingen zijn niet toegelaten en ook bezoek is niet mogelijk. Zelfs advocaten mogen de strafinrichting niet binnen.

De amokmaker was een drietal dagen geleden vanuit de afdeling verhoogde veiligheid in Brugge naar Hasselt overgebracht. Hij stond gekend als extreem agressief, en dat leidde in Hasselt dus al snel tot een zwaar incident.