Vierde leerjaar De Vlieger bezoekt gemeentehuis

Kaulille

Bocholt - Op donderdag 27 september maakten de 39 leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool de Vlieger uit Kaulille een daguitstap met de fiets. In de voormiddag bezochten ze het recyclagepark van Bocholt en in de namiddag maakten ze kennis met de gemeente Bocholt op het gemeentehuis.

Samen met juffrouwen Wendy en Christiane maakten de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool de Vlieger uit Kaulille kennis met de gemeente Bocholt. Hoe werkt een gemeente? Wat doet de burgemeester? Welke zijn de buurgemeenten van Bocholt? Verkiezingen: hoe gaat dat in zijn werk?

Voor deze kinderen had de gemeente Bocholt na hun bezoek geen geheimen meer. Na de algemene uitleg mochten ze nog een kijkje nemen in de oude boeken van de burgerlijke stand. In het boek van 1803 konden ze zien dat Kaulille toen nog als 'Caulille' geschreven werd. Tenslotte mochten de leelringen ook allemaal een keer oefenen op de stemcomputer. Nu kunnen ze hun ouders en grootouders assisteren op zondag 14 oktober in het stemhokje.