Ronaldo kent zijn (milde) schorsing na zijn rode kaart in de Champions League

Cristiano Ronaldo mist (slechts) een wedstrijd van Juventus in de Champions League. De Portugese superster werd vorige week in de partij tegen Valencia uitgesloten door ref Felix Brych.

CR7 is er op 2 oktober niet bij in Turijn tegen het Zwitserse Young Boys maar kan daarna wel aantreden in de duels tegen zijn ex-club Manchester United.

Ronaldo kreeg de rode kaart nadat hij tegenstander Jeison Murillo na een duel kort in de haren had gegrepen. Toen hij het karton onder de neus kreeg geduwd, reageerde Ronaldo vol ongeloof en barstte hij in tranen uit.