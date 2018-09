Deze programma’s mag u niet missen op 27 september

1) ‘Zelfde deur, 20 jaar later’: op de boerderij in Gors-Opleeuw

Twintig jaar geleden dwaalde Martin Heylen voor ‘Man Bijt Hond’ ook rond in Gors-Opleeuw in Borgloon. Daar klopte hij aan bij een koppel dat een oude vierkantsboerderij gekocht had. In de prijs zat ook een stalknecht ingerekend, mét woongarantie. Stalknecht Ben had zijn eigen huisje in de tuin. Vanavond gaat Martin eens kijken hoe het in de hoeve gesteld is. Verder worden er onder andere ook deurbellen ingedrukt in Adinkerke, waar een ...