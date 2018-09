Sergio Busquets van FC Barcelona kost voortaan half miljard euro

Sergio Busquets heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Barcelona. De centrale middenvelder ligt nu tot juni 2023 vast in Camp Nou.

In de nieuwe verbintenis is de afkoopclausule voor de 30-jarige Spanjaard opgetrokken van 200 naar 500 miljoen euro.

Busquets is na Lionel Messi de tweede aanvoerder van Barça. Het jeugdproduct speelde al 490 wedstrijden voor de Catalaanse trots, waarmee hij onder meer zeven keer kampioen werd en drie keer de Champions League won.

“Intelligentie, evenwicht, overzicht. Sergio heeft enorme kwaliteiten”, laat Barcelona weten. “De nummer vijf van Barça is een bolwerk in de verdediging en van onschatbare waarde in de aanval.”