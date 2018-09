Baby’s slapen beter bij de ouders, maar tot welke leeftijd?

Het kan geen kwaad om een baby bij zijn ouders op de kamer te laten slapen. Het kind is niet gevoeliger voor een gedragsstoornis. Integendeel: de gewoonte zou zelfs goed zijn voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. Dat suggereert een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Child Development.

Sommige ouders laten hun baby op de eigen kamer slapen om de kans op wiegendood te verkleinen en een hechtere band te krijgen met het kind. Anderen zweren erbij dat de baby in zijn eigen kamer moet om niet té afhankelijk te worden van zijn ouders. De meningen zijn duidelijk verdeeld, maar geen van beide overtuigingen is etenschappelijk onderbouwd. De Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Roseriet Beijers, verbonden aan de Radboud Universiteit in het Nederlandse Nijmegen, zocht in samenwerking met de University of Maryland uit of het überhaupt kwaad kan dat baby’s bij de ouders op de kamer slapen.

Betere slaapkwaliteit

Beijers en haar team observeerden het slaapgedrag van zo’n tweehonderd kleintjes. De vorsers vroegen aan de kersverse ouders om gedurende een half jaar een slaapdagboek bij te houden van hun kind. Aan de hand daarvan berekenden ze hoeveel kinderen in de kamer sliepen bij mama en papa. De onderzoekers volgden de kinderen tot ze zes en acht jaar oud waren. Tijdens hun ontwikkeling moesten ouders en leraren het gedrag van de jonge proefpersonen bijhouden. De wetenschappers keken ook zelf heel nauwkeurig naar het gedrag van de kinderen.

Het resultaat? De kindjes die na de geboorte zes maanden bij mama en papa sliepen, vertonen niet meer of minder gedragsproblemen dan kinderen die alleen sliepen. De vorsers suggereren dus dat er geen significant verband is tussen zes maanden een kamer delen en latere stoornissen. Een kamer delen zou zelfs een positief effect met zich mee kunnen brengen zoals een betere slaapkwaliteit en socialere omgang met andere kinderen, maar deze voorzichtige conclusie willen de vorsers nu dieper onderzoeken.

Wiegendood

De Amerikaanse vereniging van kinderartsen adviseerde in 2016 al om kinderen zeker zes maanden in de ouderslaapkamer te laten slapen in het belang van de gezondheid van de kindjes. Dicht bij de ouders slapen verkleint de kans op wiegendood aanzienlijk. De voorwaarde hier is dat het kind een eigen bed slaapt en niet tussen mama en papa ligt. Professor Stijn Verhulst, slaapexpert in het UZ Antwerpen, sloot zich hier toen bij aan. “Het is veiliger en zorgt in tegenstelling tot wat velen vrezen niet voor slaapproblemen. Kinderen moeten leren zelfstandig in te slapen. Dat kan ook in de kamer van de ouders.” Op de website van Kind & Gezin wordt aangeraden om je baby minstens een half jaar tot een jaar in je buurt te laten slapen. Meer tips voor een veilige slaapomgeving vind je op deofficiële website.