Vrouw (26) getuigt voor rechter over verleden in de prostitutie: “Gedwongen door ex, anders kreeg ik slaag”

“Drie weken na mijn bevalling, ben ik in de prostitutie gedwongen”, dat verklaarde een 26-jarige vrouw donderdag in tranen voor de Tongerse rechter. Zij werd als getuige opgeroepen in een grote prostitutiezaak waarin zeven mannen uit Nederland, Overpelt en Maaseik terechtstaan voor mensenhandel, criminele organisatie, witwaspraktijken en prostitutie.

In de periode tussen 2011 en 2014 zou het er niet proper aan toegegaan zijn in het Kinrooise House of Pleasure, de club waar de feiten zich afspeelden. Zeven mannen moeten zich op 11 oktober voor de rechter verantwoorden voor hun aandeel in het prostitutienetwerk dat binnen de vier muren van het etablissement op poten was gesteld. Een van de meisjes werd donderdagochtend gehoord als getuige. “Ik ben enorm uitgebuit door mijn ex-vriend”, ging ze schoorvoetend van start. De schaamte blijkt enorm wanneer ...