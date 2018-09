Decathlon opent nieuwe winkel in Lommel

Na Hasselt, Maasmechelen en Sint-Truiden opent Decathlon een nieuwe vestiging in Limburg. Op 3 oktober opent de winkel de deuren op de Buitensingel in Lommel.

De winkel in Lommel zal met een oppervlakte van 1.500 m² kleiner zijn dan de traditionele Decathlon-winkel. Het aanbod wordt beperkt tot 20 tot 30 sporten, in plaats van 85 zoals in vele andere winkels. “Wij willen sport toegankelijk maken voor iedereen. Nabijheid is zeer belangrijk. In deze regio ligt de dichste Decathlon op meer dan 30 minuten rijden. Met de Decathlon in Lommel willen we sport dichter naar de mensen brengen”, aldus Wouter Gielen van Decathlon. De winkel wil het aanbod afstemmen op de sporten die volgens hen het meest worden beoefend in de regio: joggen, handbal, fietsen, tennis en voetbal.

Daarnaast zal de winkel ook een showroom zijn voor grotere en duurdere producten die de klanten online kunnen bestellen en thuis worden geleverd.