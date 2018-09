Koningin Paola heeft ziekenhuis verlaten: alles gaat goed

Koningin Paola heeft het ziekenhuis verlaten. Alles gaat goed met haar. Dat bevestigt het Paleis.

Koningin Paola werd in de nacht van woensdag onwel tijdens een vakantie in Venetië. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF zou het gaan om een herseninfarct. Woensdagnamiddag werd de koningin gerepatrieerd naar ons land om medische testen te ondergaan in het Brusselse Sint-Lucasziekenhuis.

Ondertussen heeft Paola het ziekenhuis verlaten. De koningin maakt het goed, haar gezondheidstoestand is niet verontrustend, klink het nog. Later op de dag zal het Paleis met een officiële mededeling komen.