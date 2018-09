PORTRET. Vijf Limburgers over hoe sport hun leven redde: “Ik startte tijdens de chemo met Start to Run”

Dat sport lifechanging kan zijn, lees je in de volgende vijf verhalen. Sport redde hun leven, of bracht in ieder geval een grote verandering teweeg. Dertig kilo lichter, een beter zelfbeeld, weg rugpijn en mentaal sterker tijdens het gevecht tegen borstkanker of een burn-out. Vijf getuigenissen waarom sporten écht gezond is.

Becky Eversman (57) uit Bocholt, dankzij haar personal trainer kon ze stoppen met pijnstillers

“Op m’n 49ste nam ik dagelijks pijnmedicatie voor lage rugpijn. De pijn belemmerde me in mijn alledaagse activiteiten. Ik voelde me down, terwijl ik juist een heel energiek persoon ben. Er moest iets gebeuren. Ik had een druk leven met vier opgroeiende kinderen en een voltijdse job als leerkracht in het lager onderwijs. Ik geef les aan kinderen van Amerikaanse militairen die hier tijdelijk verblijven. Toen ...