Ex-gemeenteraadslid riskeert 8 maanden cel voor kinderporno: “Ik was nieuwsgierig”

Een voormalig gemeenteraadslid uit Lanaken moet vrezen voor een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro, beiden met uitstel onder voorwaarden, voor het verspreiden van kinderporno. “Ik was nieuwsgierig”, klonk het voor de rechter.

Op 20 juni 2017 kreeg de man bezoek van de politie. De onderzoekers kregen eerder een melding dat er via het IP-adres van de man kinderpornografisch materiaal verspreid werd. De in beslag genomen computer werd onderzocht met als resultaat beelden en chatgesprekken waarbij foto’s van kinderporno werden uitgewisseld. “Aanvankelijk ontkende de man met klem, maar ondertussen is hij zich ervan bewust dat hij hulp nodig heeft”, aldus de procureur die een celstraf met uitstel vraagt zodat hij zijn behandeling ...