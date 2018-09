Zesdejaars kindercampus De Boomgaard op zeeklassen

Runkst

Hasselt - De leerlingen van het zesde leerjaar van kindercampus De Boomgaard gingen van 10 tot 14 september al op zeeklassen. "We zetten de zeeklassen al zo vroeg in het schooljaar omdat we elkaar dan goed leren kennen", klinkt het bij De Boomgaard. "De leerlingen leren de leerkrachten op een ander manier kennen, en omgekeerd natuurlijk ook. Op deze manier ontstaat er een grote vriendschapsband waar 'verbondenheid' een speciale betekenis krijgt."

De leerlingen maakten in Oostduinkerke kennis met de geheimen van de zee, het strand en de duinen. De liefde voor de natuur stond zeker centraal, maar de leerlingen maakten ook kennis met Wereldoorlog I door een bezoek aan de IJzertoren in Diksmuide en een bezoek aan de dodengang. Dit maakt elk jaar weer een grote indruk op de kinderen.

Het leren aan zee gebeurt op een andere wijze, op een echte ervaringsgerichte manier. Ze zien, voelen, ruiken, tasten,... Maar natuurlijk krijgt ook het spel een bijzondere plaats. Met elkaar leren spelen en omgaan is een belangrijke sociale vaardigheid. Eenmaal terug in de school wordt er gedurende enkele weken ijverig gewerkt rond wat de leerlingen geleerd en verzameld hebben tijdens de zeeklassen. De leerlingen werken dan elk een onderwerp uit aan de hand van een e-mindmap, powerpoint of een prezi.

Op vrijdag 19 oktober geven de leerlingen uitleg over hun project. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van het digibord. De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar, ouders en grootouders worden dan uitgenodigd om te komen kijken naar hun projectvoorstelling. Er wordt ook een heuse zeeklassenshow opgevoerd. Op dinsdag 23 oktober om 19 uur verzorgen de leerlingen deze show. Dans, zang, toneel, gedichten, voorlezen uit de dagboeken, fototentoonstelling, ... komen aan bod.

De zeeklassenweek was in elk geval een periode uit het leven van de kinderen om nooit meer te vergeten. Enkele reacties:

- "We zijn een hechtere groep geworden en hebben veel lol gehad tijdens de bonte-avond." Georgiana

- "De vlottentocht was super! Zeker het klimmen en klauteren op de touwen en touwladders, dan over de brug en terug op je eigen vlot geraken!" Marie-Li

- "Het tropische zwembad was een topper voor mij, zeker met al die verschillende glijbanen!" Filip

- "We hebben veel bijgeleerd op een leuke manier. Het was ook heel gezellig op onze kamer!" Negin

- "De strandwandeling vond ik héél fijn!" Firdaous