Mode Een tablet of gsm in de hand? Volgens Maison Margiela is het passé

Maison Margiela heeft woensdag de nieuwe lentecollectie voorgesteld in Parijs. Naast veel zwart - soms met een streepje wit - transparante stuks, latex en hoofddeksels die een kruising lijken tussen een piloten- en badmuts, was er ruimte voor technologie. Het modehuis voorspelt dat we straks onze multimedia niet meer in de hand houden, maar vastklikken aan laarzen en sandalen. Of wat dacht je van een geïntegreerde tablet in de flap van je handtas?