Vlaanderen mag WK wielrennen organiseren: UCI geeft groen licht

Het WK wielrennen wordt in 2021 in Vlaanderen gereden, dat werd vanmiddag door de UCI bekendgemaakt in Innsbruck waar de huidige wereldkampioenschappen worden afgewerkt. Het Management Comité van de UCI zat er samen en wees meerdere WK’s toe, onder meer dat van 2021.

Voor de organisatie bundelden verschillende partijen de krachten. Wielerorganisatoren Flanders Classics en Golazo, Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond en de Vlaamse overheid en er wordt gewerkt met een budget van 18,5 miljoen euro.

De tijdritten wordne afgewerkt van Knokke naar Brugge, de wegrit start in Antwerpen en eindigen in Leuven. Negen keer al werd het WK in België georganiseerd, de laatste keer was in Zolder in 2002 toen Mario Cippollini won. Volgend jaar vindt het WK plaats in Yorkshire.

Minister Muyters: “Vlaanderen massaal op straat”

“Vlamingen ademen koers. De liefde voor het wielrennen wordt ons zowat met de paplepel meegegeven”, vertelt een gelukkige minister van Sport Philippe Muyters. “Ik verwacht dan ook dat Vlaanderen massaal op straat zal komen om zijn wielerhelden toe te juichen bij deze honderdste verjaardag van het WK. Ongetwijfeld steekt dat enthousiasme zelfs opnieuw heel wat jongeren aan om zelf op de koersfiets te stappen en wie weet, uit te groeien tot één van de kampioenen van morgen.”

Minister Weyts: “Een grote reclamespot voor Vlaanderen”

“We willen topevenementen met internationale uitstraling naar Vlaanderen halen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Het 100-jarige WK-wielrennen is ons op het lijf geschreven. Het wordt één grote reclamespot voor Vlaanderen als bakermat van de koers. Zo zetten we Vlaanderen toeristisch in de vitrine. We rekenen daarenboven op 30 miljoen euro inkomsten voor onze economie.”

VZW WK 2021: “Gezamenlijke ervaring met topkoersen”

“We zijn uiteraard heel fier om het WK hier te mogen ontvangen, in de bakermat van het wielrennen”, zeggen Wim Tack en Christophe Impens van het lokaal organisatiecomité (LOC) vzw WK 2021. Het LOC is een samenwerkingsverband tussen Flanders Classics en Golazo, de organisatoren van de belangrijkste wielerwedstrijden in Vlaanderen en België, waaronder de Ronde van Vlaanderen, de Omloop Het Nieuwsblad, de Baloise Belgium Tour, de BinckBank Tour, tal van veldritten en ruim 40 evenementen voor actieve fietsers.

“Onze gezamenlijke ervaring met topkoersen zal ons helpen om ons optimaal voor te bereiden om de top uit het wielrennen en de honderdduizenden wielerfans hier in de beste omstandigheden te ontvangen. Met de tijdritten aan de kust en de ritten in lijn van Antwerpen naar Leuven is het WK voor alle Vlamingen erg dichtbij. Buitenlandse toeschouwers bieden we extra troeven om naar Vlaanderen af te zakken en van meer te genieten dan alleen het wielrennen.”

De vzw WK 2021 en de UCI zullen alle ex-wereldkampioenen van de wegrit elite mannen en vrouwen uitnodigen op het WK 2021 in Vlaanderen. “We kijken er enorm naar uit om de honderdste verjaardag van het WK samen te vieren met al deze regenboogkampioenen die de geschiedenis van de wielersport kleur gegeven hebben”, aldus Tack en Impens.

Stuyven kijkt uit naar WK in eigen stad

Aan de Vlaamse koershistoriek koppelt het organisatiecomité een attractief flandrien-parcours met voldoende korte en nijdige, typisch Vlaamse hellingen, wat voor spanning moet zorgen tot aan de finish. Het parcours zet bovendien ook nog het kunstpatrimonium in de kijker met een aantal belangrijke steden als start- of aankomstplaats.

De ritten in lijn finishen in Leuven, stad van onder meer eliterenner Jasper Stuyven, wereldkampioen bij de junioren in 2009. “Ik vind het supervet dat het WK over drie jaar naar Vlaanderen komt”, zegt de 26-jarige flandrien van Trek-Segafredo. “Dat het WK dwars door mijn stad rijdt en zal finishen op de Erasme Ruelensvest, op 100 meter van mijn deur, maakt het extra speciaal voor mij”, aldus Stuyven, twee weken geleden nog winnaar van de GP Jef Scherens - Rondom Leuven. “Ik vond de sfeer toen al geweldig, op het WK gaat dat nóg straffer worden. Het is nog drie jaar wachten, maar ik kijk er nu al ontzettend hard naar uit!”