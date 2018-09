Nieuwe wending in soap rond indicatieve tabel: Wesley en Carcela riskeren alsnog schorsing

De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag beslist om Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (KAS Eupen) en Loris Brogno (Beerschot) terug te sturen naar de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Omdat de goedkeuring van de indicatieve tabel door de Pro League op het moment van de procedureslag nog niet geofficialiseerd was, werden spelers Carcela, Wesley, Ocansey en Brogno aanvankelijk (begin augustus!) in hoger beroep vrijgesproken. Via een juridisch handigheidje van Pierre Locht, de juridisch directeur van Standard, ontsnapten de vier spelers aan een schorsing en een boete.

Op 4 september keurde de Pro league de indicatieve tabel 2018-2019 wel goed, waarop het Bondsparket besliste in evocatieberoep te gaan tegen hun vrijspraak. De Evocatiecommissie, die de goedkeuring van de indicatieve beschouwt als een nieuw feit, geeft bondsprocureur Marc Rubens nu ook gelijk.

Nieuwe samenstelling Geschillencommissie

Wesley, Carcela, Ocansey en Brogno moeten opnieuw voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen. De samenstelling zal wel anders zijn dan de drie commissieleden die het viertal op 25 augustus had vrijgesproken. Een datum voor die zitting is nog niet vastgelegd.

Wesley (6 speeldagen schorsing + 6.000 euro boete), Carcela (2 speeldagen schorsing + 2.000 euro boete), Ocansey (4 speeldagen schorsing + 4.000 euro boete) en Brogno (2 speeldagen schorsing + 1.000 euro boete) riskeren daardoor opnieuw zware sancties. Na de behandeling door de Geschillencommissie Hoger Beroep kunnen hun respectieve clubs enkel nog verhaal halen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Bekijk hier nogmaals de beelden waar het over gaat:

Carcela kreeg tegen Waasland-Beveren meteen rood voor wel erg opzichtige fout om tegenaanval af te breken

Wesley liet Club Brugge op Moeskroen al vroeg in de steek met een elleboog