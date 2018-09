Nederlandse bende opgepakt voor plofkraak in Lummen

Net op de dag dat er een nieuwe poging tot plofkraak was, deze keer in Bree, heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen acht mensen opgepakt die verdacht worden van zes plofkraken tussen mei en augustus 2018. Het gaat onder meer over de plofkraak in Lummen op 21 juni.

De gerechtelijke politie startte een onderzoek na de plofkraak in Boechout op 13 juni, de vierde al in één maand tijd. “Via het ANPR-onderzoek kwamen auto’s van eenzelfde Nederlands autoverhuurbedrijf in beeld”, klinkt het. Uitgebreid speurwerk met onder meer een telefonieonderzoek en observaties gaven linken tussen zes verschillende plofkraken. Het gaat om de plofkraken in Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Lummen (21 juni) en een poging tot plofkraak in Stekene (10 augustus). In totaal ...