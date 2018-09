Samana trotseert regen tijdens Levensloop in Tessenderlo

Tessenderlo - Samen met Samana Hulst, de scouts van Averbode en vele andere wandelaars had Samana Tessenderlo-Centrum lak aan het slechte weer. 24 uur lang draaiden zij rondjes op de atletiekpiste ten voordele van levensloop.

Maanden voor de start van de levensloop in Tessenderlo gaan de vrijwilligers van Samana Hulst op pad om iedereen warm te maken voor dit goede doel. "Wij overtuigen mensen om deel te nemen aan Levensloop of om een kaarsenzakje, pralines of een ander gadget te kopen. Vele kleintjes maken namelijk iets groots", klinkt het.

"De weergoden waren ons voor deze vijfde editie niet goed gezind. Onze tent werd vrijdag opgezet bij winderig, maar droog weer. Vanaf dan was het bang afwachten. Zaterdagochtend scheen zelfs de zon, maar niet voor lang. Even na de middag viel er een druilerige regen uit een gesloten wolkendek. Iedereen hield zijn hart vast voor de start om 16 uur. Voor de vechters hadden de weergoden veel respect, want even voor 16 uur ging de kraan dicht. De vechters konden onder luid applaus de arena betreden."

Nadat de sprekers van dienst hun woordje hadden gedaan, mochten de vechters de Levensloop openen. Een indrukwekkende massa volgde hen. "Na de openingsceremonie gingen de hemelsluizen echter weer open, maar waar we voor vreesden, werd niet bewaarheid. Geen enkele ingeschreven wandelaar ontbrak bij ons op het appel. Meer zelfs, er dienden zich nog een twintigtal wandelaars aan die nog niet waren ingeschreven. Tijdens de zeer emotionele kaarsenceremonie gingen, terwijl de lichten langzaam doofden, de hemelsluizen nog een beetje verder open. Maar op het middenplein zag het zwart van het volk en de paraplu’s."

De stille ronde op het einde van de kaarsenceremonie greep menige wandelaar bij de keel, kroppen en tranen werden moeizaam verbeten. "Terwijl de kaarsenzakjes op de tribune hun lichtjes kringelend de hemel instuurden, bleef het oorverdovend stil op en rond de piste. De hele nacht lang bleef het regenen, maar dat weerhield geen enkele wandelaar, loper of fietser ervan om zijn of haar uur rond te maken. De stemmige muziek zorgde tijdens de nacht voor de nodige ambiance, niet alleen op de piste, maar vooral op het midden plein waar drank en eten vlot hun weg vonden. Gelukkig bleven we gespaard van de voorspelde storm, zodat we langzaam maar zeker naar het einde van deze mooie vijfde editie konden toeleven."

Na het dankwoord vulde een mensenzee van alle deelnemende teams nog eenmaal de piste. De voorbereidingen voor de volgende editie kunnen nu van start gaan. "Als voorzitter van Samana Tessenderlo-Centrum wens ik iedereen die ons op de één of andere manier gesteund, heeft van harte te bedanken", klinkt het nog. "Een speciale vermelding dringt zich echter op: Mia, onze teamkapitein, en Benoit als verantwoordelijke voor de verkoop zorgen er telkens weer voor dat alles op wieltjes loopt. We stuurden 121 wandelaars de regen in, en verkochten talrijke pralines, kaarsenzakjes of armbandjes."