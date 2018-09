TIPS. Haal de herfst in huis met granaatappelgeur en smul van Victoria Beckham

Lifestyleredactrices Tinnie en Hanne tippen trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Haal de herfst in huis

Beautymerk Rituals heeft met The Ritual of Yalda een nieuw gamma uit dat het extra gezellig maakt in huis in de herfst en winter. De lijn is geïnspireerd op het eeuwenoude Perzische festival met dezelfde naam, dat de langste winternacht viert. In deze collectie spelen de geuren van granaatappel en watermeloen de hoofdrol. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van een kaars en verschillende beautyproducten, waaronder een bodylotion. Ook te koop in een geschenkenpakket. Prijzen starten vanaf 13,50 euro. Of wat dacht je van een theetje om het helemaal af te maken (5,50 euro). Laat maar komen, die lange avonden! Meer info: www.rituals.com

Beestig in de zon

De zon kan volop van de partij zijn in de herfst en dat weten ze bij het merk Ray-Ban maar al te goed. Het label sloeg de handen in elkaar met techno-dj Nina Kraviz. De Russische ontwierp een reeks monturen met dierenprint, terwijl ze met de flashy beentjes en gekleurde glazen knipoogt naar de speelsheid en het experimentele kantje van het nachtleven. De vintage cateye werd voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Nina' en is verkrijgbaar in acht verschillende uitvoeringen. Zo lang de voorraad strekt. Kostprijs: vanaf 152 euro. Meer info: www.ray-ban.com

Smullen van Victoria Beckham

Het label Victoria Beckham bestaan tien jaar en om dat te vieren heeft de ontwerpster samen met chocolatier Pierre Marcolini een doosje met daarin vier verschillende soorten pralines ontworpen. De zoetigheden worden aangeboden in de vorm van hartjes. Die zijn een knipoog naar het feit dat de twee elkaar leerden kennen in Parijs, een de stad die het hart van beiden heeft ingepalmd. “Les Cœurs de Victoria Beckham” wordt wereldwijd gelanceerd op donderdag 4 oktober. Goed nieuws voor wie dan geen doosje kan bemachtigen: in de kerstperiode krijg je een nieuwe kans. Een doosje met zestien hartjes kost 35 euro. Meer info: www.pierremarcolini.com

Weg wallen in drie puntjes

De beautyspecialisten bij Khiel’s stellen vanaf 1 oktober hun youth dose eye treatment voor, dat focust op een mooie huid rond de ogen voor een jeugdigere blik. Het nieuwe product belooft gladdere oogcontouren en een opheldering van de zone onder de ogen. Na een tweetal maandan zouden ook lijntjes, kringen en wallen moeten verminderen. Hoe gebruiken? Breng 3 stippen aan onder de ogen en klop ze zachtjes onder de ogen en op de rand van de oogkas in de huid. Kosprijs: 39 euro (15 ml). Meer info: www.khiels.com