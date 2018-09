Meghan Markle slaat zelf haar autodeur dicht (en dat zaait verwarring)

Toen Meghan Markle begin deze week voor het eerst alleen op werkbezoek ging naar de Royal Academy of Arts in Londen, sloeg ze bij aankomst zelf haar autodeur dicht. En dat brengt traditionele fans van het koningshuis in de war, maar experts relativeren het voorval.

Meghan Markle, gekleed in een zwarte Givenchy-jurk met transparante zones, stapte dinsdag uit een zwarte auto. De deur werd onmiddellijk voor haar geopend door een personeelslid van het paleis. Vervolgens zette hij een stap achteruit zodat de hertogin comfortabel handjes kon schudden met de gastheer van het evenement. Na de begroeting sloeg ze de deur achter zich zelf dicht. Haar butler was niet in de buurt.

Die alledaagse handeling heeft sommige fans lichtjes gechoqueerd. Ze vinden dat “Meghan daar personeel voor heeft” en dat ze “nu misschien wel iemand moet ontslaan”, staat er tussen de vele meningen op Twitter. De Britse etiquette-expert William Hanson bedaart de gemoederen en onderstreept dat Markle hiermee geen protocol heeft gebroken.

“Als royal heb je meestal een personeelslid ter beschikking dat de deur voor je opent én sluit. Dit heeft helemaal niets met status en kuren te maken, maar met veiligheidsvoorschriften”, zei hij aan de Britse radiozender Radio 1 Newsbeat. Ook koninklijk correspondent Emily Andrews maakt er geen drama van. “Een prinses die nog de tijd neemt om haar eigen autodeur te sluiten. Goed gedaan, Meghan”, schreef ze op Twitter.

Find you a man who treats you as delicately as Meghan Markle treated that car door. #CarDoorGate #MeghanMarkle pic.twitter.com/dglqmMa7qx — The Greatest Joeman (@JoeWritesThings) 27 september 2018

Just read someone comment that Meghan Markle closing a car door "proves she's down to earth". What a time to be alive. — Will Owen (@Taninforabanin) 26 september 2018

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25 september 2018

Het is niet de eerste keer dat de 37-jarige brunette het heft - in dit geval een deur - in eigen handen neemt. Op de voorstelling van haar kookboek, samen met haar mama, deed ze het ook. Haar schoonzus Kate Middleton heeft trouwens ook niemand nodig om haar deur weer te sluiten.