Hasselt -

Op verschillende plaatsen in Hasselt zijn verkiezingsaffiches van zowat alle politieke partijen overplakt met A4-papieren met een grote drol erop. Daarbij staat een boodschap die van weinig enthousiasme voor de politici getuigt. Wie of wat er achter de actie schuil gaat, is voorlopig nog koffiedik kijken.