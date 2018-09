Oostenrijkse Stigger bezorgt gastland wereldtitel bij meisjes juniores

Het waren vooral de Russische en Italiaanse meisjes die op het zware parcours probeerden hun stempel te drukken. De eerste hindernis van de dag - de beklimming naar Gnadenwald - werd gebruikt om een eerste schifting door te voeren. In schuifjes ontstond een ruime kopgroep, zonder Shari Bossuyt, die in de lokale ronde zou uitmaken wie de nieuwe wereldkampioene zou worden.

In die ene lokale ronde moesten de rensters één keer de lange beklimming naar de befaamde Berg Igls afwerken, goed voor bijna acht kilometer klimmen aan net geen zes procent gemiddeld. Van de top van de helling naar de finish lagen er nog veertien, overwegend dalende kilometers.

De kopgroep dunde beetje bij beetje uit onder het aanvalswerk van vooral de Russinnen. Iulia Galimullina as de eerste die een kleine kloof kon slaan maar toen nog voor halfweg de klim de beteren uit de kopgroep versnelden, was ook zij er redelijk snel aan voor de moeite.

“Dan is het aan mij”, moet de Oostenrijkse Stigger hebben gedacht. Zij kreeg de Italiaanse Malcotti en de Canadese Boilard mee, in de achtergrond deden de Italiaanse ploeggenoten de deur op slot. Drie leiders, te veel voor de Italiaanse Malcotti. Stigger, van Innsbruck afkomstig en eergisteren achttien geworden, wilde van geen wijken weten en ook Boilard sloot opnieuw aan.

De drie passeerden de top met bijna een halve minuut voorsprong op de achtervolgers, vanuit de achtergrond probeerde de Italiaanse Alessio nog de oversteek naar de drie vluchters te maken. Tevergeefs, maar wat Alessio niet lukte, kon de Française Le Net wel. Zij kwam onder de boog van de vijf kilometer op haar eentje aansluiten. Vier leiders voor drie medailles, dat is vragen om een tactisch steekspel. De Oostenrijkse Stigger probeerde nog één keer haar kompanen te verrassen, Le Net betaalde de prijs voor haar eerdere inspanning maar sloot in de laatste drie kilometer alsnog aan.

Meer zelfs, Le Net demarreerde net voor de laatste kilometer maar ook zij geraakte niet weg. Spurten met vier dus en daarin toonde de Oostenrijkse Laura Stigger zich verrassend de snelste, voor Le Net en Boilard. De Italianen bleven met lege handen achter.

Stigger staat in Oostenrijk gekend als een supertalent dat op de mountainbike alle wedstrijden wint waaraan ze deelneemt, zeg maar de Oostenrijkse Remco Evenepoel.

Laura Stigger "Can't believe it! My legs are burning, I gave everything, it's crazy. It's my second road race, just wanted to have fun"#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/0xrMzYhV0k