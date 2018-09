Bella Hadid en Kendall Jenner gaan op stap met hun glas wijn

Op woensdag maakten Bella Hadid en Kendall Jenner samen Parijs onveilig en het feestende tweetal genoot daarbij zichtbaar van menig glaasje wijn. Zo werden de modellen gefotografeerd toen ze hun luxehotel verlieten met een wijnglas in de hand. Nieuw is dit gegeven niet, ook Rihanna werd al meermaals door paparazzi in het openbaar met een glas wijn gespot.

Bella Hadid en Kendall Jenner reisden op woensdag in stijl van feestlocatie naar feestlocatie met een glas wijn in de hand. Bij het verlaten van hun hotel George V in Parijs namen de beide dames hun wijnglas mee naar een privéfeestje in de Amerikaanse ambassade.

Bella Hadid en Kendall Jenner zijn zeker niet de eersten die op dergelijke manier gefotografeerd worden door de paparazzi. Ook Rihanna heeft de voorbije jaren de gewoonte ontwikkeld om haar glas wijn netjes met zich mee te nemen.