Greg Van Avermaet weet nu ook onder welke naam zijn nieuwe ploeg zal rijden: CCC Team

Eerder raakte al bekend dat Continuum Sports vanaf 1 januari 2019 als opvolger van BMC de nieuwe ploeg van en rond Greg Van Avermaet zal zijn. Het was nog afwachten onder welke naam ze in het peloton zullen rondrijden, dat werd nu bekendgemaakt: CCC Team.

CCC is een Poolse schoenen- en handtassenfabrikant die momenteel al een wielerploeg sponsort en nu BMC overneemt.

“Na de aankondiging van CCC als nieuwe hoofdsponsor van Continuum Sports in juli, bevestigen we met genoegen dat het team vanaf 2019 als CCC Team zal rijden en het eerste Poolse WorldTour-team wordt”, zegt algemeen manager Jim Ochowicz. “In samenwerking met Dariusz Milek van CCC hebben we besloten om een ??korte teamnaam te gebruiken die zowel het merk CCC als de identiteit van het team zal versterken. Hoewel we nog altijd op zoek zijn naar extra sponsors, zal CCC de enige hoofdsponsor van het team zijn.”

“Zoals de afgelopen weken ook al werd aangekondigd, zal CCC haar sponsoring in het wielrennen uitbreiden met een damesteam en de titelsponsor worden van WaowDeals Pro Cycling. Het huidige Professional Continental-team, CCC Sprandi Polkowice, zal ook doorgaan als een continentaal ontwikkelingsteam. De teams zullen wel als drie afzonderlijke entiteiten opereren.”

“Planning krijgt al aardig vorm”

De managementstructuur van CCC Team zal grotendeels onveranderd blijven. Sportbestuurders Piotr Wadecki en Gabriele Missaglia zullen de overstap maken van CCC Sprandi Polkowice naar CCC Team, waar ze Fabio Baldato, Valerio Piva en Jackson Stewart vervoegen. Marco Pinotti blijft Head of Performance, bevestigde Ochowicz.

“De planning voor het seizoen 2019 krijgt al aardig vorm, dus er is geen beter moment om ons team van sportdirecteurs te bevestigen. “De programma’s van de renners worden stilaan opgemaakt. Naarmate de planning vordert, zullen we verdere aankondigingen doen aangaande nieuwe sponsors die vanaf 2019 bij ons zullen komen en nieuwe renners die de reeds bevestigde lijst van 20 renners zullen versterken.”

Naast Van Avermaet zal nog een rist Belgen de kleuren van CCC Team verdedigen. Onder hen Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.