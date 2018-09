Personeel Hasseltse gevangenis draait op zondagsregime na incident met terrorist

Hasselt - Het personeel in de gevangenis van Hasselt draait donderdag op zondagsregime. Er zijn geen activiteiten voor de gedetineerden en bezoek is niet toegelaten. Het personeel staat enkel in voor de medische zorg en voor de bedeling van de maaltijden. Dat melden de vakbonden ACOD en ACV.

Aanleiding voor deze beslissing is het incident van woensdagnamiddag waarbij een Tsjetsjeense Syriëstrijder vijf cipiers verwondde. De man was nog maar enkele dagen vanuit de afdeling verhoogde veiligheid in Brugge naar Hasselt overgebracht, maar bij de maaltijdbedeling woensdag rond 16.30 uur liep het serieus uit de hand.

De vakbonden ACOD en ACV bevestigden donderdagmorgen dat het zondagsregime momenteel van kracht is in de Hasseltse strafinrichting. De 37-jarige Tsjetsjeense terrorist stond gekend als extreem agressief. Normaal moest hij in Hasselt terechtkomen op de deradicaliseringsafdeling, maar eerst werd hij in een strafcel onder verhoogd toezicht geplaatst. Het duurde niet lang voordat hij het personeel in Hasselt te lijf ging.

Het personeel in Hasselt is misnoegd. “Ze besparen maar op personeel waardoor de veiligheid in gedrang komt. Nu is er dus een serieus incident gebeurd. We worden uitgemolken als een koe”, vertelt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters.