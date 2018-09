Flexibele arbeidsmarkt vergt flexibele verloning

Moet het nog gezegd dat de ‘war for talent’ in alle hevigheid is losgebarsten in Limburg? Haast alle bedrijven geven aan dat goede medewerkers aantrekken én behouden steeds moeilijker wordt. Als wapen in die strijd bieden ze steeds meer een flexibel loonpakket of cafetariaplan aan. Ook mobiliteit staat bovenaan de agenda als extra rekruteringsinstrument. Niemand wil nog uren aanschuiven om op kantoor of bij de klant te geraken. “We merken dat een flexibel en doordacht verloning– en mobiliteitsplan een must is voor ondernemingen die competitief willen blijven op de arbeidsmarkt”, zegt Els Van Ham van KPMG.

Een cafetariaplan is een verloning die toelaat om zelf het loonpakket samen te stellen, binnen grenzen die door de werkgever worden bepaald. De groei van deze cafetariaplannen is sinds enkele jaren niet meer te stoppen. Olivier Vanneste, vennoot Flexible Reward bij KPMG: “We merken dat sinds vorig jaar ook meer traditionele ondernemingen een cafetariaplan invoeren. Deze trend zet zich voort. De terughoudendheid is verdwenen. Heel wat Limburgse ondernemingen voelen zich quasi verplicht om een cafetariaplan in te voeren omdat concurrenten het ook doen of de noodzaak aan een alternatieve mobiliteitsoplossing prangend wordt.”

Smartphone

Om doorslaggevend te zijn, moet een verloningspakket aantrekkelijk, marktconform en flexibel zijn voor de (kandidaat)-werknemer, maar ook betaalbaar voor de werkgever. In de zoektocht naar deze balans, kan een ‘cafetariaplan’ een goede oplossing zijn. Olivier Vanneste: “Een vast loonpakket is niet meer van deze tijd. Iemand met kinderen wil de grotere gezinswagen, het tandheelkundig plan en extralegale kinderbijslag. Een starter gaat voor de smartphone, de extra vakantiedagen en de hippe stadswagen”.

Een cafetariaplan voer je echter niet van vandaag op morgen in. Er zijn juridische en fiscale aandachtspunten. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld brutosalaris inruilt voor een bedrijfswagen heeft dit heel wat gevolgen. Als hij of zij vertrekt of ziek valt is er immers geen loon meer om deze wagen te financieren. “De werkgever moet ook duidelijk communiceren over de keuzemogelijkheden in het cafetariaplan”, aldus de vennoot bij KPMG. “Elke keuze heeft een impact op het netto salaris en op andere elementen, zoals het wettelijk pensioen”.

Kopzorgen

Een andere variabele die een rol kan spelen in de war for talent, is het mobiliteitsprobleem. Ook in Limburg maken tal van ondernemingen zich kopzorgen, wat voor onze regio redelijk nieuw is. Els Van Ham, Senior Manager bij KPMG Reward Practice, legt uit: “Heel wat Limburgse bedrijven zijn gelegen op plaatsen waar er geen treinverbinding is, of waar er van het station nog geen aansluiting is naar het bedrijf. Een gecombineerde mobiliteitsoplossing kan de ondernemingen hier bij helpen.”

Een alternatief is de fiets, die volgens de statistieken in onze provincie snel aan populariteit wint voor woon-werkverkeer. “Vooral de fietsleasing zit in de lift”, weet Els Van Ham. “Veel Limburgers wonen op fietsafstand van hun werk. Ook de fietsinfrastructuur is hier in het algemeen zeer goed. Er is intussen een ruim leasingaanbod, waarbij de werknemer zijn of haar fiets kan kiezen bij de lokale fietshandelaar en een volledig pakket krijgt, met verzekering en onderhoud. Van zodra een werknemer die fiets op regelmatige basis gebruikt om naar het werk te rijden, is deze volledig vrijgesteld van belasting en sociale zekerheid. Een fiscaal aantrekkelijke en gezonde manier van verloning.”

