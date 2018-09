Brandstichting bij woning N-VA-politicus: “Mijn kinderen hebben echt schrik”

Er is de voorbije dagen brand gesticht bij de woning van Vlaams parlementslid en N-VA lijsttrekker in Sint-Gillis-Waas Koen Daniëls. De politicus is erg aangedaan: “Afgelopen nacht niet geslapen, dit is vooral ook erg voor mijn kinderen. Dit is onaanvaardbaar”, zegt hij aan Het Nieuwsblad Online.

De echtgenote van Daniëls deed woensdagnamiddag de ntdekking. Aan de achterkant de woning bleek er brand gesticht. “Dat moet in de nacht van maandag op dinsdag of in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd zijn. We passeren er niet altijd. Maandag deden we dat nog wel, en toen was er nog niks. Woensdag wél”, zegt Daniëls.

Om een toevallige brandstichting kan het niet gaan, denkt Daniëls. “Onze tuin is omheind, met draden van 1.20 tot 1.80 meter. Iemand is bewust over die draad geklommen. Ook de branddeskundige van het parket was zeer duidelijk: deze brand is niet zomaar even in het passeren gesticht. Het was zeker geen kwajongensstreek. De brand werd bewust aangestoken. En om een pyromaan gaat het wellicht niet. Er zijn geen andere gevallen van brandstichting in de buurt of ons dorp.”

Politieke motieven?

Wie er achter de brand zit of kan zitten, daar heeft Daniëls het raden naar. “In de persoonlijke sfeer is er niets of niemand waar we ruzie mee hebben of waar we in conflict mee liggen. Ik denk dat het daarom in de politieke sfeer moet gezocht worden. Onze woning werd wellicht geviseerd omwille van mijn politieke activiteiten. Ook de deskundige vermoedt dat we het in die richting moeten zoeken. Al gaat dat wel heel ver. In een democratie mag je van mening verschillen, maar je probeert toch niet iemands huis in brand te steken?! Dat is er voor mij ver over.”

“Kinderen heel hard geschrokken”

Een huis waarin ook de kinderen van Daniëls en zijn echtgenote liggen te slapen. “Ze zijn heel hard geschrokken. Ze hebben echt schrik. Ze hebben niet geslapen afgelopen nacht. Ik ook niet trouwens. Ze vragen me waarom iemand over de draad is geklommen om ons huisje in brand te steken. Daar heb ik geen zinnig antwoord op. Ik stond ook zelf te trillen op mijn benen.”

De gevolgen van de brand bleven op materieel vlak beperkt. “De gevolgen hadden veel groter kunnen zijn. Ons huis had in brand kunnen staan. Gelukkig hebben we aluminium ramen. Daardoor kon de brand niet overslaan op onze woning en is die uit zichzelf uitgedoofd”, gaat Daniëls verder.

“Om mezelf gemoedsrust te geven, probeer ik mezelf wijs te maken dat het gewoon toeval was, dat we niet geviseerd werden. Maar eigenlijk kan dat bijna niet anders… Waar gaat het naartoe in onze democratie als dit iets is om politici bang te maken?”

Onderzoek

De militaire politie van het parlement, waar Koen Daniëls in zetelt, is ingelicht, net als de gewone politie en het gerecht. Zij zijn een onderzoek gestart. Samen met de politie worden eventuele maatregelen besproken om dit in de toekomst te vermijden.

Niet de eerste keer

Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat politici af te rekenen krijgen met fysieke bedreigingen, agressie of brandstichting. Zo zijn er al voorbeelden van politici wiens huis werd bekogeld met stenen en recent nog werd het campagnebusje van Lorin Parys (N-VA) in Leuven in brand gestoken.