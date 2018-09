Thibaut Courtois reageert na eerste (zware) nederlaag met Real Madrid: “Dat is voetbal”

Thibaut Courtois moest zich woensdagavond drie keer omdraaien in het doel van Real Madrid. De Rode Duivel ging met de Koninklijke met 3-0 onderuit tegen Sevilla op speeldag zes in La Liga.

“Het ging moeilijk. We hebben geprobeerd te knokken en creëerden kansen maar konden die niet concretiseren. Het was een ingewikkelde wedstrijd”, zei Courtois. “We slikten drie goals zonder er zelf een te maken. Morgen zullen we op videobeelden zien wat we verkeerd hebben gedaan. Nu is het aan ons om te tonen wie we zijn en dat we beter kunnen. Vandaag was het niet goed.”

André Silva (17. en 21.) en Ben Yedder (39.) waren de boemannen van dienst voor Real, dat zijn eerste competitienederlaag leed en zo verzuimde afstand te nemen van Barcelona. Beide ploegen hebben 13 op 18.

“Dat is voetbal”, ging Courtois verder. “We hebben geen grootse match gespeeld. Je moet altijd het gevecht aangaan en proberen top te zijn. Sevilla was goed, had ook voor vandaag al vlot gescoord en met hun thuispubliek zijn ze altijd gevaarlijk. Zaterdag wacht met de derby een topper en die moeten we winnen.”

Bekijk hier de drie tegendoelpunten:

