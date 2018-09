Gisele Bündchen kampte met angstaanvallen en zelfmoordgedachtes

Gisele Bündchen (38) was tot voor kort het bestbetaalde model ter wereld, maar in haar memoires vertelt ze openhartig over de angstaanvallen die haar leven tot een hel maakten en haar zelfs aanzetten tot zelfmoordgedachtes. "Van het balkon afspringen leek mij dé oplossing voor mijn lijden. Zo zou ik eindelijk verlost zijn van dat verschrikkelijke gevoel van machteloosheid."

Hoewel ze jarenlang het bestbetaalde topmodel ter wereld was, voelde Gisele Bündchen zich niet altijd bijster goed in haar vel. Dat onthult het voormalige topmodel in haar memoires. Naar eigen zeggen kampte ze in de loop van haar modellencarrière met ernstige angstaanvallen, die zelfs leidden tot zelfmoordgedachtes.

Na een moeilijke start in de modewereld, waarbij ze herhaaldelijk te horen kreeg dat ze een te grote neus had, brak Gisele Bünchen in 1997 door als model. Drie jaar later tekende ze een miljoenencontract bij Victoria’s Secret en begon ze een relatie met Leonardo DiCaprio, waardoor ze ook een vaste plaats in de tabloids verwierf. Dit alles zorgde ervoor dat ze vaak overvallen werd door angst.

"Ik had een fantastische carrière, ik had een hechte band met mijn familie en ik zag mezelf altijd als een positief persoon," vertelt het topmodel. "Daarom vroeg ik mezelf echt af waarom ik me zo angstig voelde. Maar ik was compleet machteloos. Mijn wereld werd almaar kleiner en kleiner. Ik had het gevoel dat ik niet langer kon ademen. Dat was het meest verschrikkelijke gevoel dat ik ooit ervaren heb."

Toen haar angsten haar ook thuis steeds vaker teisterden, overwoog het topmodel zelfs zelfmoord: "Ik dacht echt: als ik nu gewoon van het balkon afspring, is alles voorbij. Zo zou ik eindelijk verlost zijn van dat verschrikkelijke gevoel van machteloosheid." Zover kwam het echter nooit en het topmodel gooide op aanraden van haar artsen haar volledige leven om. Ze stopte met roken en drinken, at niet langer suiker en ze startte met yoga om haar stress op een natuurlijke manier aan te pakken.

Ook haar relatie met Leonardo Dicaprio moest er uiteindelijk aan geloven. "Iedereen die je pad kruist, is een leraar. Ze komen in je leven om je iets bij te leren over je leven", bevestigt het topmodel. In 2009 trouwde ze met footballspeler Tom Brady, met wie ze ondertussen twee kinderen heeft.