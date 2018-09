Dit is het meest Instagramwaardige hotel ter wereld

Een exclusief hotel op de Malediven is door de reiswebsite Luxury Travel Advisor verkozen tot het meest Instagramwaardige hotel ter wereld. Het hotel ligt op een pittoresk eiland, dat omgeven is door een blauwe lagune en koraalriffen, en biedt prachtige luxevilla's aan boven het water of aan het verlaten strand.

Schiet jij op vakantie graag perfecte plaatjes, dan is het Anantara Kihavah Maledives Villas jouw absolute droombestemming. Dit luxueuze hotel is immers door de reiswebsite Luxury Travel Advisor verkozen tot het meest Instagramwaardige hotel ter wereld. Het verzamelde maar liefst 45.385 stemmen op een totaal van 121.000.

Dat dit hotel tot de verbeelding van velen spreekt, is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het merendeel van de luxevilla's ligt boven het water van de blauwe lagune, grenzend aan een verlaten strand, met een fantastisch zicht als resultaat. Verder is er een restaurant onder water, een observatorium en kan er naar hartelust gesnorkeld worden tussen de dolfijnen, zeeschildpadden en roggen. Voor één nachtje in dit paradijs moet je wel gemiddeld duizend euro neertellen.