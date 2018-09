Trump belooft binnen twee of drie maanden vredesplan voor Midden-Oosten

Verenigde Staten willen een vredesakkoord tussen Israël en Palestina waarbij de twee staten naast elkaar kunnen bestaan. Dat heeft president Donald Trump gezegd na een onderhoud met Israëlisch premier Benjamin Netanyahu bij de Verenigde Naties (VN). Trump wil nog deze ambtstermijn een akkoord bereiken.

Amerikaans president Donald Trump wil binnen twee of drie maanden met een vredesplan komen voor het Midden-Oosten. Dat zei hij na een onderhoud met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het kader van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“Ik zou graag tot een tweestatenoplossing komen. Ik denk dat dat het beste werkt”, herhaalde Trump de ambitie van de VS. Tegelijk verklaarde de president één staat voor Palestijnen en Israëli te overwegen “als de Israëli en Palestijnen dat willen”. “Als zij blij zijn, ben ik blij.”

Trump noemde het “een droom van hem’ om voor het einde van zijn ambtstermijn tot een akkoord te komen met Israël en Palestina. ‘Ik wil dat niet in mijn tweede termijn doen. We zullen andere dingen doen tijdens mijn tweede termijn. Ik denk dat we al veel vooruitgang hebben geboekt.”

“Ik heb waarschijnlijk de grootste inzet van de tafel gehaald”, verklaarde de Amerikaanse president over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. “We moeten natuurlijk een eerlijk akkoord sluiten dat goed is voor beide partijen. Israël heeft daarbij de eerste slag binnengehaald, en het was een grote.”

Palestijnen zien vredesplan niet zitten

Netanyahu verklaarde zich na de bespreking “niet verrast” over de voorkeur van Trump voor een tweestatenoplossing. Riyad al-Maliki, de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, vond dan weer dat Trump niet ver genoeg ging. “Hij moet zich duidelijk uitspreken voor twee staten en zeggen dat Oost-Jeruzalem bezet gebied is. Dat is zeer belangrijk voor ons.”

“Zo lang Trump bij zijn beslissingen blijft over Jeruzalem, over de nederzettingen en over de verhuizing van de ambassade, zullen wij niet deelnemen aan zijn vredesplan”, was Maliki duidelijk.